İşte ölümden dönen Oktay Derelioğlu'nun ilk görüntüsü

Trafik magandaları tarafından öldüresiye dövülen Beşiktaş efsanesi Oktay Derelioğlu kaldırıldığı hastanede açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
İşte ölümden dönen Oktay Derelioğlu'nun ilk görüntüsü

Kadıköy’de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edilen eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu hastanede tedavi altına alındı. Hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Derelioğlu olayın nasıl geliştiğini anlattı.

İşte Derelioğlu'nun açıklamaları:

"DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIM"
“Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı”

"ÖLEBİLİRDİK"
“Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar”

İlgili Haberler
Trabzonspor taraftarlarına müjde. Ücretsiz olacak
Vaşak ayı ve kurt işte fotokapana yansıyanlar
Vaşak ayı ve kurt işte fotokapana yansıyanlar
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın eski yıldızı 'Doktor değil veteriner' demişti. Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi
Beşiktaş'ın efsanesi ve eşi trafikte öldüresiye dövüldü
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması Gündem
CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu Gündem
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu
Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar Gündem
Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar
Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu Magazin
Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi Dünya
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi
Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü Sağlık
Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü
Antalya için sağanak uyarısı Gündem
Antalya için sağanak uyarısı