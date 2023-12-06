İşte ölümden dönen Oktay Derelioğlu'nun ilk görüntüsü

Kadıköy’de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edilen eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu hastanede tedavi altına alındı. Hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Derelioğlu olayın nasıl geliştiğini anlattı.

İşte Derelioğlu'nun açıklamaları:

"DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

“Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı”

"ÖLEBİLİRDİK"

“Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar”