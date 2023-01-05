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TFF gizli istihbarat teşkilatı kurdu. Adı da HİT. HİT kimleri takip ediyor

Sakın yanlış anlaşılmasın HİT, MİT'e değil; Başkana direkt bağlı... Şerafettin Tilki az önce Menengiç kahvesi içen Başkanın odasından yazdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:10
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TFF'deki gizli istihbarat teşkilatı Şerafettin Tilki açıkladı

TFF gizli istihbarat teşkilatı kurdu. Adı da HİT. HİT kimleri takip ediyor
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Rotamız yine RİVA...
Beşiktaş’ın başını çektiği birçok kulüp, ortaklaşa federasyona öneri getiriyor. 

İsrail'in gizli servisi var, ünlü MOSSAD.
ABD'in iç istihbarat örgütü FBI! Amerikan filmlerinde bolca görüyorsunuzdur.
Bizim de MİT var. Milli İstihbarat Teşkilatı.
Sıkı durun! Bunlara rakip olabilir mi bilmem ama şimdi de HİT geliyor!
Anlatayım da şaşırın.
Efendim; Beşiktaş’ın başını çektiği bazı kulüpler ortaklaşa federasyona öneri götürüyor.
Diyorlar ki;
"Hakemler arasında ayrı işi olan çok. Sigortacı, gayrimenkul danışmanı, dersane, pastane. Say sayabilirsen. 
Bazı hakemler, iş yaptıkları ya da ilişkili oldukları kentlerdeki maçlarda görev almak istemiyorlar. Bunları MHK’ye iletenlerin olduğunu da biliyoruz.
Federasyon kendi içinde bir ‘İstihbarat birimi’ kursun.

Çok gizi çalışma yürütülsün. Üst klasman hakemleri (Süper Lig ve 1. Lig) hakkında ayrıntılı tüm bilgiler, belgeler toplansın.
İşi, gücü, akrabaları, arkadaşları. Kimlerle nerede, ne yer içer. Gibi en özel bilgileri toplansın. Bu değerlendirmelere göre maç verilsin. 
Belki bir iki hakem bunları haklı olarak gerekçe gösterip, maç almak istemeyebilir. Ancak bunu kaçı yapabilir. Yapamadığı için arada kalabilirler. Bu sıkıntıyı yönetim gidersin."

Aynen böyle. Haklı yönleri olsa da gerçekten çok ilginç öneri. Hatta milat. 007 James Bond karakteri gibi değil. Tamamen gerçek.
Ve sıkı durun. Federasyon bu öneriyi masaya yatırmış bile. FBI, MI6, MOSSAD, KGB türü  istihbarat teşkilatı olmasa da, böylesi dünyada bir ilk. 
Bu çiçeği burnunda birimin adı ne konmuş, ya da konacak henüz bilgiye ulaşamadım. 
Düşündüm taşındım isim de bulamadım.

HİT olabilir belki. Hakem İstihbarat Teşkilatı.
Hoş geliyor kulağa. Tıpkı, yılın hit şarkısı, hit futbolcusu, hit aktörü gibi..
Hitit uygarlığını da çağrıştırıyor ayrıca. Tarihsel dokusu da var!
Latife bir yana, ismi değil icraatı önemli.
Gerekli mi, evet gerekli. Uygulanması mümkün mü; belirsiz.
Çoktan uygulama safhasına geçmişler de. Öyle ya gizli yapılıyor. Top Secret yani.
Parlak fikirli kulüplerimizi, olumlu ve  anlayışlı karşılayan TFF yi tebrik ediyoruz!
Alkışşşş!

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Veysel Dönmez
5.01.2023 10:26
Hakemler örgütlü o kadar ki TFF MHK ye meydan okuyorlar hala hatalı kararlar veriyorlar  
 
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