TFF'den beklenmedik karar. Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Düzenleme: Eren Bozdaş
TFF'den beklenmedik karar. Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına atadığı hakem, herkesi şaşırttı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, bu hafta oynanacak maçlarla bitecek.

Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta, yarın yapılacak maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF'nin yaptığı açıklamada Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

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ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Lider Galatasaray, son haftaya 99 puanla girerken, Fenerbahçe 96 puanda bulunuyor.

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında alacağı beraberlik ya da galibiyet, sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak.

Galatasaray'ın kaybetmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u yenmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

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