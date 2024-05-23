TFF'den beklenmedik karar. Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, bu hafta oynanacak maçlarla bitecek.
Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta, yarın yapılacak maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı.
TFF'nin yaptığı açıklamada Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
24 Mayıs Cuma
Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi
VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar
Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen
ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Lider Galatasaray, son haftaya 99 puanla girerken, Fenerbahçe 96 puanda bulunuyor.
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında alacağı beraberlik ya da galibiyet, sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak.
Galatasaray'ın kaybetmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u yenmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.