TFF'den beklenmedik karar. Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, bu hafta oynanacak maçlarla bitecek.

Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta, yarın yapılacak maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF'nin yaptığı açıklamada Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Lider Galatasaray, son haftaya 99 puanla girerken, Fenerbahçe 96 puanda bulunuyor.

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında alacağı beraberlik ya da galibiyet, sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak.

Galatasaray'ın kaybetmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u yenmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.