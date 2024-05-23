Icardi eşofmanı çıkarınca korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi eşofmanı çıkarınca korkuttu

Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Icardi'nin antrenmandaki son görüntüsü Galatasaray taraftarını endişelendirdi.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, son haftada Konyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son üç lig maçında gol atamayan Icardi'nin antrenmandaki son durumu, taraftarlar arasında endişe yarattı.

Icardi'nin eşofman altını çıkarınca sol bacağındaki bandaj da görüntülendi.

Arjantinli forvetin bacağındaki bandaj, sakatlığının henüz geçmediğini gösterdi.

Icardi'nin yeni sezonda uygulanacak özel bir programla eski formuna dönmesi bekleniyor.

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BAYERN MAÇI DETAYI

Icardi'nin sakatlığı, Bayern Münih ile oynanan iç saha maçından birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.

Arjantinli yıldızın ilk 11'de başlaması ve maçta süre alması riskliydi.

Teknik ekip bu riski göze aldı, ancak sakatlık tekrarladı ve yapılan iğne tedavisi yalnızca geçici bir çözüm oldu.

GHEZZAL DA AYNISINI YAŞADI

Beşiktaşlı Ghezzal da iki yıl önce sağ uyluk arka adalesinde benzer bir sakatlık yaşadı.

Kendini fazla zorladıktan sonra aynı bölgede gerilme ve ödem oluştu.

Bu durum hem iyileşme sürecini uzattı hem de oyuncunun eski performansına ulaşmasını engelledi.

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