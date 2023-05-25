TFF'den flaş Enes Ünal mesajı. 'Üzüntüyle öğrendik' diyerek açıkladı

TFF'den Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

TFF'den flaş Enes Ünal mesajı. 'Üzüntüyle öğrendik' diyerek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Enes Ünal'ın dün akşam Real Betis'e karşı çıktığı maçta sakatlanarak oyundan ayrılmasının ardından bugün yapılan MR tetkiklerinin neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Enes'in, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile yapacağı maçlarda forma giyemeyeceği vurgulanarak, "Milli futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." denildi. (AA)

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