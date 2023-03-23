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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. TFF'den flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu. TFF, Sivasspor ile Gaziantep FK eşleşmesi hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:26
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TFF'den flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu. TFF'den flaş karar
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır." denildi.

Ayrıca, "Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Çeyrek Final programı;

4 Nisan Salı: MKE Ankaragücü- Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)
5 Nisan Çarşamba: Galatasaray- Medipol Başakşehir (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)
6 Nisan Perşembe: Fenerbahçe- Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

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