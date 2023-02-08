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Talepleri karşılanacak. TFF Hatayspor ve Gaziantep FK kulüpleri için kararını verecek

Yaşanan depremden büyük ölçüden etkilenen Hatay ve Gaziantep şehirleri için TFF, Hatayspor ve Gaziantep FK'ya teklif götüreceği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 22:47
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TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK kararı

Talepleri karşılanacak. TFF Hatayspor ve Gaziantep FK kulüpleri için kararını verecek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından büyük yara alan Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün durumu için Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde karar verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışması yönünde teklif götüreceği ve kalan maçları da İstanbul ve yakın illerdeki uygun durumda bulunan statlarda oynamasını önereceği ifade edildi.

TFF'nin ayrıca iki kulüp için de küme düşmeyi kaldırıp, kalan maçlarını oynatmama yönünde karar alabileceği de bilgiler arasında yer alıyor.

"LİGDEN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.

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Yusuf
8.02.2023 22:52
Bu ülkede Hasan Mezarcı bile vekillik yaptı ve emekli maaşı alıyor. Onu da bu kadını da vekil yapan zihniyeti sorgulamak lazım. Milletin vergilerinden maaş alıyorlar haram olsun  
 
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