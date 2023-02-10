10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor ligden çekildi! TFF Başkanı açıkladı

Hatayspor ligden çekildi! TFF Başkanı açıkladı

Futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve tercüman Emre Aslan'ın hala enkaz altında olduğu Hatayspor ligden çekildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 00:46
Takip Et

TFF Başkanı açıkladı: Hatayspor ligden çekildi

Hatayspor ligden çekildi! TFF Başkanı açıkladı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetinden ciddi şekilde etkilenen Hatay şehrinin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekildiğini TFF'ye bildirdi.

Hatayspor, depremin ardından sezonun kalan maçlarını oynayamayacağına dair TFF'ye yazı gönderdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının ardından Hatayspor'un ligden çekildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve tercüman Emre Aslan, halen enkaz altında.

YAZI GÖNDERDİLER

Hatayspor'un TFF'ye yazı gönderdiğini belirten Büyükekşi, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sezon ligi 20 takımla oynatmayı planlıyoruz" dedi.

TFF ERTELEDİ

Deprem felaketi nedeniyle lig maçları 1 hafta ertelenmişti. Başkan Büyükekşi, karşılaşmalarının 3-4 Mart tarihleri arasında oynanması kararını aldıklarını aktardı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
3
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
4
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
5
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
6
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Bu bir yardım çığlığıdır: Yaşıyorum lütfen yardım edin
7
﻿Bu bir yardım çığlığıdır: Yaşıyorum lütfen yardım edin
﻿Bu bir yardım çığlığıdır: Yaşıyorum lütfen yardım edin
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿Hataysporlu kadın futbolcu enkazdan çıkamadı
﻿Hataysporlu kadın futbolcu enkazdan çıkamadı
﻿Hataysporlu kadın futbolcu enkazdan çıkamadı
﻿Kahramanmaraş'ta 5 güreşçi vefat etti. 4 sporcu hala enkazda
﻿Kahramanmaraş'ta 5 güreşçi vefat etti. 4 sporcu hala enkazda
﻿Kahramanmaraş'ta 5 güreşçi vefat etti. 4 sporcu hala enkazda
﻿10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de
﻿10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de
﻿10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.