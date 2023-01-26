Flaş gelişme! Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değişti

Sivasspor'un maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeniyle Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçı Yeni Malatya Stadı'na aldığını duyurdu.
28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
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