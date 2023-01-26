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Flaş gelişme! Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının stadının değiştiğini açıkladı

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:06
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TFF'den Sivasspor-Adana Demirspor maçıyla ilgili flaş karar

Flaş gelişme! Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değişti
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Sivasspor'un maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeniyle Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçı Yeni Malatya Stadı'na aldığını duyurdu.

28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

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