Mehmet Büyükekşi: 200 saat VAR eğitimi verilecek

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Büyükekşi, "Birbirinden güçlü 8 takım inşallah önümüzdeki günlerde önce çeyrek sonra yarı final ve final maçlarında bir araya gelecek. En büyük isteğimiz maçların fair-play içinde oynanması. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı.

O yüzden bu yıl kupayı kazanacak takımımız yıllar sonra hatırlanacak. Türkiye'de futbolun güzellikleriyle bu çalışmayı yaparlar. Tüm taraftarları statlara ve daha sonra da televizyon başına davet ediyoruz." dedi.

Büyükekşi, çeyrek finalde geçtiğimiz yıllara göre daha güçlü takımların olduğu yönünde bir soruya ise "Bir takımımız da geçen yıl kupayı kazanan takım. Mücadele gücü yüksek, heyecanlı, coşkulu maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Takımlarımız rotasyon yapıyordu önceden ama şu anki maçlarda çok rotasyona imkan olmayacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, son haftalarda gündemde yer alan hakem kararlarına ilişkin ise "Hakemlerimiz yıllardan beri devam eden hakemler. Tecrübe ve eğitim altını çizdiğimiz 2 konu. Eğitim konusunda önemli adım attık, hakem akademisinin kuruluşunu açıkladık. Örneğin VAR'la ilgili tespit yapmak gerekirse geçtiğimiz sezonda 4 ayda 2 saat eğitim veriliyordu. Önümüzdeki 4 ayda tam 200 saat VAR eğitimi verilecek, yani 100 kat artırıyoruz. Hakemlerimizin eğitimini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlere destek olunması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 Ocak'ta yeni talimat çıkardık, devreye girdi. Maçtan önce veya sonra hakemlerle ilgili konuşanlara para cezası geldi. Onun için lütfen hakemlerimizi olumsuz etkileyecek konuşmalardan kaçınalım. Futbol seyircisi bu konuşmalardan olumlu ya da olumsuz etkileniyor.

Yapmamız gereken hakemi yargılamamak. Futbol maçlarında teknik direktörlerin, futbolcuların, yöneticilerin ve hakemlerin etkisi var. Sadece hakemler tarafından hata yapılmıyor. Hakemin hatasını öne çıkarıp futbolu buradan okumak yanlış. Bu kültürü değiştirmemiz lazım, yoksa kısır döngüde gider geliriz. Hakem performansı tabii önemli ama bu bizim ve MHK'nın görevi. Onlar da elinden gelen çabayı gösteriyor."