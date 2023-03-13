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TFF'den sahte bilet uyarısı

TFF, A Milli Takım'ın oynayacağı yurt içi ve yurt dışında oynanacağı maçlar ile ilgili bilet uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada taraftarın biletlerinin satışına ait tüm bilgileri TFF'nin resmi sitesinden yapılacağını ve diğer sitelere itibar edilmeyeceğini vurguladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:33
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TFF'den taraftara bilet uyarısı

TFF'den sahte bilet uyarısı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." açıklamalarını yaptı.

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