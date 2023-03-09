İstanbul'daki maçlara seyirci yasağı mı geliyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

İlk duyduğumda inanamadım.

Sonra yayılmaya başladı, şaşırdım.

Ateş olmayan yerden duman tütmez!

Eğer böyle bir düşünce varsa tehlikesini görüp de vazgeçerler diye yazdım.

Şöyle deniyor:

- 'Hükümet istifa' tezahüratlarının etkisi hala geçmemiş.

- Etkili bazı isimler Türkiye Futbol Federasyonu'na İstanbul'daki maçların seyircisiz oynanması için baskı yapıyormuş.

- Kulüpler Birliği'ne kadar gitmiş bu. Kulüpler Birliği şiddetle karşı çıkıyormuş.

Olacak iş mi bu?

Maçlara seyirci yasağı ne demek?

Potansiyel suçlu mu bu taraftarlar?

'Hükümet çok yaşa' demek suç değil de 'Hükümet istifa' demek suç mu?

Beşiktaş'ın son Ankaragücü maçında o kadar polis maçta ve Beşiktaş Köyiçi'nde göz açtırmadı, yetmedi mi?

Ayrıca... Ne kadar baskı yaparsan o kadar ters teper.

Kendisine "Sen suç işleyebilirsin. O zaman sana maç yasak" diyen onbinler bu işe ne der?

Öfke artmaz mı?

Toplum gerilmez mi?

Olası çok daha tehlikeli olayların fitili ateşlenmez mi?

Zaten bu sene ligin gazı kaçtı.

Böylesine bir karar almak sezonu tamamen murdar etmez mi?

Eğer varsa vazgeçin hemen bu düşüncenizden.

Futbola karışmayın daha fazla. Bırakın su yolunda aksın.

Taraftarın yakasını bırakın.

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