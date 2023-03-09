9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbul'daki maçlara seyirci yasağı mı geliyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

İstanbul'daki maçlara seyirci yasağı mı geliyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Kulaktan kulağa yayılıyor. Dedikodu gerçek mi oluyor? TFF'ye kim baskı yapıyor, Kulüpler Birliği ne diyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:05
Takip Et

TFF'ye gelen baskılar sonucu İstanbul'da seyircisiz maçlar gündemde

İstanbul'daki maçlara seyirci yasağı mı geliyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
+
Aa
-

İlk duyduğumda inanamadım.
Sonra yayılmaya başladı, şaşırdım.
Ateş olmayan yerden duman tütmez!
Eğer böyle bir düşünce varsa tehlikesini görüp de vazgeçerler diye yazdım.
Şöyle deniyor:
- 'Hükümet istifa' tezahüratlarının etkisi hala geçmemiş.
- Etkili bazı isimler Türkiye Futbol Federasyonu'na İstanbul'daki maçların seyircisiz oynanması için baskı yapıyormuş.
- Kulüpler Birliği'ne kadar gitmiş bu. Kulüpler Birliği şiddetle karşı çıkıyormuş.
Olacak iş mi bu?
Maçlara seyirci yasağı ne demek?
Potansiyel suçlu mu bu taraftarlar?
'Hükümet çok yaşa' demek suç değil de 'Hükümet istifa' demek suç mu?
Beşiktaş'ın son Ankaragücü maçında o kadar polis maçta ve Beşiktaş Köyiçi'nde göz açtırmadı, yetmedi mi?
Ayrıca... Ne kadar baskı yaparsan o kadar ters teper. 
Kendisine "Sen suç işleyebilirsin. O zaman sana maç yasak" diyen onbinler bu işe ne der?
Öfke artmaz mı?
Toplum gerilmez mi?
Olası çok daha tehlikeli olayların fitili ateşlenmez mi?
Zaten bu sene ligin gazı kaçtı.
Böylesine bir karar almak sezonu tamamen murdar etmez mi?
Eğer varsa vazgeçin hemen bu düşüncenizden.
Futbola karışmayın daha fazla. Bırakın su yolunda aksın.
Taraftarın yakasını bırakın.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
3
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
5
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
7
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Fransa'da grevdeki işçiler stadın elektriğini kesti
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
﻿Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.