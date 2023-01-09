Zamlar perişan etti. Dev sektör alarm veriyor

Her ne kadar ithalat gelirleri artsa da tekstilde enflasyon ve kur baskısı gibi nedenlerle zincir marketlerde olduğu gibi ‘fiyat sabitlemesine gidileceğini söyleyen Kaya işverenlerin talep daralması nedeniyle stoklarını bu şekilde eritmeyi planladıklarını söyledi.

“ETİKET SABİTLEMEYİ BİZİM SEKTÖRÜMÜZDE DE GÖRECEĞİZ”

Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün’e konuşan Kaya, “Son zamanlarda zincir marketlerde yaşanan etiket sabitlemeyi önümüzdeki süreçte bizim sektörümüzde de göreceğiz. Özellikle de perakende tarafında” dedi.

2023’te adet bazında yurtdışı pazarda yüzde 20, iç piyasada da yüzde 30’larda daralma yaşanacağını öngören Kaya, talep olmayınca üretim yapılmayacağını, etiket sabitleme ile stokların eritileceğini belirtti.

“İLK 6 AYDA 100-130 BİN İŞÇİ ÇIKARILACAK”

2023 yılında ihracatta adet bazında yüzde 20 bir daralma olacağını öngördüklerini söyleyen Kaya, “Hem işçilik maliyetlerinin çok artması, hem de önümüzdeki dönem daralma beklentisi istihdamda kayıplara yol açacak. Kasım ayına kadar 18 bin, kasımdan yılbaşına kadar 12 bin, toplamda 30 bin kişi işten çıkarıldı. 2023 yılında da daralmayla yüzde 5-6 istihdam kaybı olacak. Perakendeyle birlikte 100-130 bin kişinin işten çıkarılacağını tahmin ediyorum. İlk 6 ayda bu rakamları göreceğiz” dedi.

Kaya, toplamda çalışanlarının yüzde 15’inin de EYT kapsamına girdiğini söyledi.