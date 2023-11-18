THY 105 Pegasus 38 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 sefer yapamayacak. Pegasus ise 48 seferini iptal etti.

THY 105 Pegasus 38 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY’nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Buna göre, İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 sefer yapılamayacak.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

THY, dün de olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı’ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Pegasus Hava Yolları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i ise yarın olmak üzere İstanbul’dan planlanan toplam 82 seferini iptal ettiğini açıkladı.

PEGASUS AÇIKLAMA YAPTI

Pegasus'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir.Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz."

Dün (17 Kasım) Türk Hava Yolları (THY) da olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini bildirmişti.

THY, bugün de yarın gerçekleşecek toplam 105 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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