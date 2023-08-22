THY 9 bin Euro maaşla 13 Yunan pilotu işe aldı. Türk insanları yok ettiler

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre; Türkiye’de eğitim verebilecek çok sayıda Türk pilot varken, eğitim başkanlığının çoğu THY’nin filosunun ağırlığını oluşturan 737’lerde uçmamış Yunan pilotları tercih etmesi THY bünyesinde büyük rahatsızlık yarattı.

YUNANİSTANDAN İTHAL PİLOT

THY Eğitim Başkanı Burak Bekman, THY’nin kokpit ve kabin tecrübesi, eğitim seviyesi çok yüksek pek çok Kaptan Pilot, Purser ve kabin amiri varken tartışılacak bir karara imza attı. Yabancı bir şirketle anlaşarak, Yunanistan’dan pilot ithal etti. Sayıları 13 olan Yunan pilotların her birine 9 bin Euro (266 bin 850 TL) maaş ödenecek. Bu tercihten THY üst düzey yönetiminin haberi olmadığı öğrenildi.

O pilotların isimleri şöyle:

S. Marıos

V. Alexandros

A. Alexandros

M. Ioannıs

C. Chatzıdarellıs

I. Sıdıropoulos

K. Monogıoudıs

I. Drymousıs

D. Kanellos

E. Dendrakıs

A. Patrakıs

M. Adam

G. Pergamalıs

THY EĞİTİM BAŞKANLIĞI’NDA NELER OLUYOR?

THY Eğitim Başkanı Bekman’ın inisiyatifiyle bu uygulamayı hayata geçirdiği belirtilirken, ismini açıklamak istemeyen bir THY pilotu, yaşananlar ile ilgili, “Maalesef Türkiye’nin pilot eğitmenliği yapacak çok sayıda yetenekli, tecrübeli, eğitimli pilot varken bu tercihin yapılması çok acı. THY Eğitim Başkanlığı’nda uçuş öğretmenliği ek ücreti de kaldırılmalı. Uçuş öğretmenliği, Eğitim Başkanlığı içindeki belli bir grubun elinde rant kapısına dönüştürülmüş halde. Pilotlara verilen SIM (Simülasyon) eğitimleri bu grup tarafından eziyet ve ıstırap haline getirildi. Uçuş öğretmenliği ve kabin eğitmenliği, gerçekten gönüllülük esasıyla hiçbir ücret talep etmeden yapabilecek bilgili, liyakatlı çalışanlardan seçilmeli. Yunan pilotlar THY’nin filosundaki Boeing 737’lerde uçmamışlar bile… Uçmadıkları uçakların eğitimini nasıl verecekler. Anlamak mümkün değil?” ifadelerini kullandı.