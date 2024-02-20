THY bu yıl 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor

Kaynak: AA
THY bu yıl 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor
Abdulkerim Çay'ın, İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği "Kariyer Zirvesi" etkinliğinde, THY'nin 5 bin çalışanı bünyelerine almayı hedeflediklerini söyledi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını paylaştığı, bu ilanlar kapsamında şirketin 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedeflediği aktarıldı.

"TAKE-OFF 101" VE "TAKE-OFF JR." İLANLARIYLA GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, "Take-Off 101" (Part-Time Öğrenci) ve "Take-Off Jr." (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) yetenek kazanımı programları ile çalışma fırsatı veren THY'nin, genç nüfusun istihdamını desteklediği belirtildi.

Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, 2 dönem boyunca toplamda 12 ay THY bünyesinde çalışma imkanı sunduğu belirtilirken, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecekleri aktarıldı. verildi.

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İKİNCİ PİLOT ADAY ADAYI ALIMI

Açıklamada, Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31 Aralık 2003-1 Ocak 1994 tarihleri aralığında doğan kişilerin, ilana başvuru yapabileceği paylaşıldı.

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