Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi?

Ökkeş Bölükbaşı
Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi?
Kripto paralardaki yükseliş seyri haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar bu seyrini bugüne kadar sürdürüyor.

Uzmanlar kripto paraların yükselişinde Ethereum ETF’lerinin onayının beklenmesi Ve Çin yeni yılından kaynaklandığı belirtiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 11.50’te 51.749 dolar seviyesinde yükseliş trendini korumaya çalışıyor.

Bitcoin’de görülen bu toparlanmalar altcoinler tarafında da etkisini gösteriyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, 2.987 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ethereum aynı saat diliminde 2.913 dolar seviyesinde yükselişlerini koruyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto paralar tarafında da etkili olaya devam ediyor. Yarın ABD tarafında yayınlanacak olan Fed toplantı tutanaklarında verilecek mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Fed'in gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar piyasalarda volatilite oluşturabilir.

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