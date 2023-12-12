THY Osaka uçuşlarına başladı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY), başkent Tokyo'dan sonra Japonya'da sefer yaptığı ikinci şehir olarak Osaka'yı uçuş ağına ekledi.

KAYNAK: AA
THY Osaka uçuşlarına başladı

THY Basın Müşavirliği, bugünden itibaren haftada dört gün Boeing 787-9 ile İstanbul Havalimanı’ndan Osaka Uluslararası Havalimanı’na sefer yapılacağını duyurdu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Osaka’ya uçuşların hem Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliklerini artırdığını hem de dünya çapında insanları ve kültürleri birbirine yakınlaştırdığını belirterek, “Osaka, kültürel açıdan zengin bir şehir. Osaka’ya uçuşlarımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca, en kaliteli hizmeti vermeye de devam ediyoruz.” dedi.

THY’nin uçuş programına “www.turkishairlines.com” internet sitesinden, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği bildirildi.

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