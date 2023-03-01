1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu

Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları deplasmanda Volley Mulhouse'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:06
Takip Et

THY set vermedi

Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu
+
Aa
-

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse ekibini 3-0 yendi.

Eşleşmede deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, kupada yarı finale yükseldi.


Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nicholas Hedeford (İngiltere), Markus Edholm (İsveç)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Ada Germen, Özlem Tuğral)

Volley Mulhouse: Anna Haak, Olinga Andela, Oliveira, Coneo, Paradzik, Mayer (Soldner, Van Avermaet, Schmit)

Setler: 25-19, 25-22, 25-22

Süre: 83 dakika (25, 30, 28)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
5
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi kancası. Ön sözleşme imzalandı
﻿Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi kancası. Ön sözleşme imzalandı
﻿Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi kancası. Ön sözleşme imzalandı
﻿Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   
﻿Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   
﻿Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   
﻿Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu
﻿Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu
﻿Kim tutar THY'yi. Avrupa'da çeyrek finale uçtu
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.