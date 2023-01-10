10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY uçağı kuş sürüsüne girdi

Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 19:13
Takip Et

THY uçağı kuş sürüsüne girdi

THY uçağı kuş sürüsüne girdi
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe kentinden İstanbul Havalimanı'na gelecek TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne daldı.

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe'ye geri döndü.

Uçakta yapılan kontrollerde seferin icra edilmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.

Entebbe'den tekrar havalanan THY uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
6
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
7
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿THY uçağı kuş sürüsüne girdi
﻿THY uçağı kuş sürüsüne girdi
﻿THY uçağı kuş sürüsüne girdi
﻿TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunmadığından kapandı
﻿TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunmadığından kapandı
﻿TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunmadığından kapandı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan su kesintisi açıklaması
﻿Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan su kesintisi açıklaması
﻿Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan su kesintisi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.