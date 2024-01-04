THY uçağında kaçak kedi alarmı. Kara listeye alındı

Kaynak: İHA
THY uçağında kaçak kedi alarmı. Kara listeye alındı
THY uçağında sahibinin elinden kaçan kafessiz ve biletsiz kedi nedeniyle uçak, pist başından geri döndü. Kedinin sahibi olan yolcu kara listeye alındı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan Boeing 777-300 tipi uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, bir yolcu tarafından kafessiz ve biletsiz şekilde uçağa bindirilen kedi, sahibinin elinden kaçtı.

Kedinin uçak içerisinde gezmesi üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot, kaçak kedi sorununu bildirerek park pozisyonuna sorunsuz bir şekilde geri döndü.

Yolcunun kediyi uçak içerisine kafessiz ve biletsiz bir şekilde nasıl bindirdiği araştırılırken, kedi ve yolcu uçaktan indirildi.

Daha önce de aynı şekilde kedisini uçağa soktuğu belirlenen yolcuya, havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı belirtildi.

THY'nin İstanbul-Atina seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

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