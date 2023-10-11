THY ve Pegasus, İsrail seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları çatışmaların devam ettiği İsrail'e seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

THY ve Pegasus, İsrail seferlerini durdurdu

İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'ndan İsrail seferlerine ara verme kararı geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Hava Yolları da İsrail'e seferlerin durdurulduğunu açıkladı

Pegasus Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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