Gazze'ye atılan roket bir binayı böyle yerle bir etti

İsrail ordusu tarafından Gazze'ye atılan roket, bir binayı yerle bir etti. O anlar kameralara yansıdı.

Gazze'ye atılan roket bir binayı böyle yerle bir etti

Editör: Beyza Damgacıoğlu/YENİÇAĞ

07 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın ‘Aksa operasyonu’ adı altında İsrail’e saldırmasıyla başlayan Filistin-İsrail savaşı sonrası Gazze şehrinden insanlık adına feci görüntüler gelmeye devam ediyor.

Hamas’ın İsrail’e yaptığı saldırının ardından İsrail ordusu, Gazze’deki kamu binaları, bankalar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılara başladı.

Gazze’de kaydedilen görüntülerde İsrail Ordusu tarafından Gazze şehrine atılan roket bir binayı yerle bir etti. O anlar kameralara yansırken Filistinli vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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GAZZE İÇİN "GÜVENLİ KORİDOR" ÇAĞRISI

Hava saldırıları sonucu hayalet şehre dönüşen Gazze'de elektrik ve su kesildi, gıda akışı durduruldu. Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" açılması çağrısında bulundu. Yaşanan İnsani krize dikkat çekti.

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