THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan intihar açıklaması: Soruşturuyoruz

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri sağlayıcısı Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar çalıştıktan sonra gittiği Japonya'da uğradığını iddia ettiği mobingler nedeniyle video yayıplayıp, intihar eden gençle ilgili açıklama geldi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuyla ilgili açıklama yaptı.İntihar eden Ömer Koray Özbay, Ahmet Bolat'a videoda mail atmıştım demişti. Ancak, Bolat mail atılmadığını söyledi.



Yayınladığı video ve dört sayfalık 'veda notu'nun ardından yaşamına son veren Özbay'ın ölümü yürekleri burkarken, kendisinin verdiği müdacelelere karşı THY yöneticisi S.G. tarafından uğradığı mobbingler yüzünden artık mücadele gücünün kalmadığını ifade etmişti. Özbay'ın intiharı sonrasında THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, konunun araştırılması için THY Teftiş Kurulu Başkanı'nın Japonya'ya gittiğini belirtti.



Olayın titizlikle takip edildiğini söyleyen Bolat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Kayıtlarımızda Ömer Koray ÖZBAY Ortaklığımız iştiraklerinden TGS’de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış. Bundan sonrası için hiçbir resmî başvuru ya da şikayet bulunmuyor. Çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup konu titizlikle takip edilmekte. Ayrıca Teftiş Başkanımız bugünkü uçakla Japonya’ya gidiyor. Her gün en az 20 tane çalışanımızın emailine cevap veriyorum. Keşke Ömer arkadaşımız da yazsaydı bana ve bu can kaybı olmasaydı. Ama şunu söylemem lazım. Hem THY de hem de diğer iştirak şirketlerinde işe alım prosedürleri bellidir. Buna rağmen her yerde dolandırıcılar, nüfüz tacirleri oluyor. Özellikle de kabin başvurularında defalarca ikaz ettim, sizi dolandırmak isteyenler olabilir diye. Lütfen sizlere “falanı tanıyorum, yerin garanti” diye yaklaşanlar karşılığında hiçbir şey istemeseler dahi bunlara prim verip denemeyin. Bana bildirirseniz de haklarında adli işlem başlatırım. Ömer kardeşimize Allahtan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyorum."