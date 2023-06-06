Havacılık Personelinin liyakat intiharı. Bu gencin hesabını kim verecek

AİrportHaber'in aktardığı habere göre, uzun yıllar Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) görev yapan Ömer Koray Özbay, yaşadığı sorunları anlattığı bir not bırakarak canına kıydı.



TGS İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteğiyle Tokyo'ya gittiğini belirten Özbay, Japonya'ya gittikten sonra yaşadığı baskıların artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ederek intihar etti.



İntiharı öncesinde çektiği bir videoyu ve 4 sayfalık yazılı notu sosyal medya hesabından paylaşan Koray Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. Aradan geçen saatler sonrasında ise arkadaşları Özbay'ın ölüm haberini aldıklarını belirtti.

VEDA VİDEOSU YAYINLADI

Ömer Koray Özbay yaşadıklarını anlattığı bir video yayınladı. O videoda liyakatsizliklerden söz etti. Japonya'daki Narita istasyonunda lise mezunu kişinin işe alınmasını anlatan Özbay bir çok kişiyi suçladı.

İşte o video "YouTube'un hizmet şartlarını ihlal ettiği için kadırıldı" notuyla yayından kaldırıldı. Videonun kaldırılması için kimin başvuru yaptığı bilinmiyor.

İşte Özbay'ın canına kıymadan önce paylaştığı o not ise şöyle:



"Sevgili dostlarım, Hayatıma son verdim. Bugün size, içimdeki duyguların tamamen solduğu ve kaybolduğum bir noktadan yazıyorum. Kendimi bir savaşçı gibi hissettim, her şeyi denedim ve elinden gelen her şeyi yaptım. Ancak bu süreçte duygularımı kaybettim. İçimde bir yerlerde hala bir umut ışığı olsa da, sürekli yenilgilerle karşılaşmanın verdiği acı ve hayal kırıklığı beni sardı. Hırslı biri olduğum için defalarca denedim, bir şekilde hep başardım, fakat 3 yıldır bir türlü istediğim başarıyı elde edemedim. Yenilgiyi kabul etmek benim için çok zor oldu. Her seferinde daha da güçlenerek tekrar denemeye çalıştım, fakat Serkan her seferinde güçlü bir şekilde engel oldu.

Serkan, kuzeni Alican ve arkadaşı Burhan için her şeyi yaptı. Beni sadece onların eksikliklerini kapatmak için kullandı. Onlara her şeyi öğrettim, her şeyi yapmalarını sağladım, fakat sonunda tehdit edildim ve işsiz kaldım. Her adımda kendim, biraz daha kendim olmaktan çıktım. Bir sürü pis iş yapmak zorunda kaldım. Her şeye rağmen engelleri aştım, ancak Serkan'ın varlığı ve gücü karşısında sonunda çaresiz hissettim. Hep engel oldu çünkü. Neyi denesem tehdit etti. Başka bir yola girmeme bile engel oldu. Bu süre zarfında, sevdiğim insanları göremediğim için, içimde büyük bir özlem birikti. Yıllar geçtikçe, bu özlem daha da derinleşti ve arkadaşlarımla olan bağımı sanırım kaybettim. Çünkü kendimi bile kaybettim. Kalbimdeki duygusal ağırlığı taşımak zor geldi ve içimi kapatan bir duvar ördüm. Çünkü bu halimi anlatmak istemedim.

Kendimi bir araç gibi kullanılmış hissediyorum. Tüm çabalarıma rağmen, başarısızlıkla karşılaştım artık yıkıldım. Duygusal bir uçurumun içinde kaybolmuş durumdayım. Artık içimde hiçbir umut ışığı kalmadı. Bu ağır yük altında, duygusal olarak tamamen tükenmiş durumdayım. Kendi iç dünyamda yalnızca boşluk hissediyorum. Hiç bir şansım kalmadı. Para kazanmak için beden işi yapmaktan yoruldum bu kadar emek verip onun yüzünden her şeye sıfırdan başlamaktan yoruldum. Elimden her şeyimi alıp bu insanların bir de sürekli beni aşağılamalarını kaldıramıyorum... Size olan sevgim ve hatıralarınızı her zaman kalbimde taşıyacağım. Beni affedin ve anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen, hayatta kalanlara destek olmaya devam edin ve onlara umut ışığı olun.

Son veda, içimdeki tüm duyguları kaybederek size veda ediyorum. Umarım bir gün bu dünya daha iyi bir yer olur. Umarım hayatınızda bulunan nüfuslu insanlara, güçlerini kullanıp kendilerini Tanrı sanmalarına engel olursunuz. Bunun yolu korkmadan dik durmak ve kulluk etmemek. Ben elimden geleni yaptım. Şikayette ettim ama maalesef herkes korkuyor ve kula kulluk ediyor. En azından savaşan insanlara destek olun... en azıdan... En derin sevgi ve saygılarımla,



Zafer, Batuhan, Ebru, Harun, Okan, Yiğit, Gülizar, Kübra, Cengizhan, Nazmi, Eser, Nicky, Ayhan, İrfan ve adını saymadıklarım bana dostluk yaptığınız için, size sahip olduğum için çok şanslıydım her şey için size teşekkür ederim.

Elveda dostlarım."

Mektup böyle. Özbay'ın ölmenden önce Youtube' a koyduğu video neden ve kimler tarafından kaldırıldı, belli değil

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık paylaşımda bulundu konunun adli makamlarca araştırılmasını istedi:

"THY personeli Ömer Koray Özbay durumu anlattı canına kıydı. Korkunç iddialar. Lütfen konu adli makamlarca dikkatli şekilde araştırılsın."