Japonya'da yaşamına son veren havacının cenazesi toprağa verildi

Airporthaber'de yer alan habere göre, Özbay, TGS'de yaklaşık 7 yıl çalıştıktan sonra görevinden ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere Japonya'ya gitmişti. Japonya'ya THY'nin Narita yöneticilerinden S.G'nin davetlisi olarak giden Özbay kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek bir video çekmiş ve 4 sayfalık bir not bırakarak intihar etmişti.



Yaşadığı binanın tepesinden atlayarak yaşamına son veren Ömer Koray Özbay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Özbay'ın naaşı memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, intihar vakası sonrasında teftiş kurulu başkanının Japonya'ya gönderildiğini duyurmuştu.