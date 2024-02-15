THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün ve yarın alınması gereken indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı; yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıflı uçuşlarda geçerli olacak şekilde belirlendi.

Sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olmak üzere indirimli bilet kampanyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsıyor.

Ayrıca kampanya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda THY'nin kod paylaşımlı seferleri ile AnadoluJet uçuşlarında da geçerli sayılmayacak.

"EcoFly" pakette bir bilet için 799 TL’lik ücret belirleyen THY, "ExtraFly" pakette İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir uçuşlarını 1179 TL, "PrimeFly" pakette ise 1249 TL’yle gerçekleştirecek.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler, "ExtraFly" pakette 1129, "PrimeFly" pakette de 1189 TL olacak.

THY kampanyaya 48 bin koltuk ayırdı