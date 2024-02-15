Avrupa Merkez Bankası enflasyonun gerilemesini bekliyor

Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuşma

Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini ve reel büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını hatırlatan Lagarde, faaliyetteki zayıflığın, inşaat, üretim ve hizmetlere kadar uzanan çeşitli sektörlere yayıldığını, fakat ileriye yönelik bazı göstergelerin bu yıl bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Lagarde, enflasyonun ocak ayında yüzde 2,8'e gerilediğini anımsatarak, çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü söyledi.

Ücret artışının güçlü olduğunu söyleyen Lagarde, bunun yansıması olarak ücretlerin gelecek çeyreklerde enflasyon dinamiklerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesini beklediklerini belirtti.

Lagarde, 2024'te enflasyonun kademeli olarak daha da aşağıya inmesini beklediklerini vurguladı.

Lagarde, "Mevcut faiz oranları seviyesi yeterince uzun süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.