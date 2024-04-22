THY'de dehşet maaşlar ortaya çıktı. Genel müdür 1.400.000 lira alıyormuş

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları'nda (THY) yöneticilere verilen maaş otaya çıktı. Vatandaşlar bilet fiyatlarının cep yakmasından dolayı seyahat edemezken, biletlerden alınan yüksek paraların nerelere harcandığı belli oldu. THY eski Başmüfettişi Bilal Yıldız, "Airport Haber" sitesinde kaleme ‘THY’de astronomik yönetici maaşları’ adlı köşe yazısında, THY’deki müdür ve üstü yöneticilerin aldığı maaşlara yönelik edindiği bilgileri açıkladı.

"GENEL MÜDÜR 1 MİLYON 400 BİN TL MAAŞ ALIYOR" İDDİASI

Mevcut THY Genel Müdürü Bilal Ekşi‘nin maaşının aylık brüt 1 milyon 400 bin TL olduğunu öne süren Yıldız, THY’de çalışanların yılda 16 maaş aldıkları için bu rakamın brüt değil, net maaş olarak düşünülebileceğini belirterek, “THY Genel Müdürü ayda 1 milyon 400 TL maaş alıyor dersek, yanlış olmaz” iddiasında bulundu.

Yıldız, THY’de çalışan yöneticilerin maaşlarını şöyle sıraladı:

Genel Müdür maaşı 1.400.000 TL (tavan maaş)

Sekiz genel müdür yardımcısının maaşı, bu rakamın %90’ı yani 1.260.000 TL

Kırk bir adet başkanın maaşı ise bu rakamın %50’si yani 700.000 TL

Elli üç adet başkan yardımcısının maaşı ise bu rakamın %35’i yani 490.000 TL

Yüzlerce müdürün maaşı bu rakamın %25’i yani 350.000 TL

Türk Hava Yolları (THY) eski Başmüfettişi Bilal Yıldız, paylaştığı rakamların duyum olduğunu belirtti.

BİLAL YILDIZ KİMDİR?

Türk Hava Yolları'nda (THY) yaptığı denetimlerle gündeme gelen Eski Başmüfettiş Bilal Yıldız, sektördeki çarpıcı iddialarıyla adından konuşturmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nda müfettiş yardımcısı olarak çalışmasıyla havacılık sektöründeki serüveni başlayan Bilal Yıldız, ilerleyen yıllarda THY bünyesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Yıldız, son olarak THY başmüfettiş görevini yürüttü.

THY'deki görev süresi boyunca yaptığı denetimler ile kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen Bilal Yıldız, bu denetimlerde ortaya çıkan bazı iddialar ise sektörde büyük ses getirdi.

THY'DEN TARTIŞMALI AYRILIŞ

Bilal Yıldız, 2008 yılında Amsterdam Şefi Sadi Okumuş'un iki hafta boyunca usulsüz olarak işe gelmediğini belirleyerek bir rapor hazırladı ancak, bu rapora herhangi bir işlem yapılmamasının yanı sıra görev yerinin Elazığ Satış Müdürlüğü olarak değiştirilmesi tartışma konusu olmuştu.

Yaşadıklarını mobbing olarak yorumlayan eski Başmüfettiş, bu olayı ve sonrasında gündeme getirdiği iddialar, Türk Hava Yolları'ndaki denetim mekanizmaları ve şirket içi yapılanma konusunda soru işaretleri doğurdu.