Şeref Oğuz en düşük emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacağını açıkladı. Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Kaynak: Yeni Akit
Şeref Oğuz en düşük emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacağını açıkladı. Ankara'da bu rakam konuşuluyor
En düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayla ev kirasını bile ödeyemeyen emeklileri mutlu edecek haberi ekonomist Şeref Oğuz verdi. Oğuz en düşük emekli maaşına zam yapılacağını belirterek kaç TL olacağını açıkladı.

Ekonomist Şeref Oğuz, en düşük emekli maaşlarının artırılacağını belirtti. Seçim öncesi zam beklentileri yükseliyor ve Oğuz’un tahminlerine göre, hükümetin bu konuda önemli bir adım atacağı görülüyor.

İşte detaylar:

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira ile milyonlarca emekli geçinemiyor. Oğuz, bu maaşın artırılması gerektiğini vurguluyor.

2023 Aralık ayında TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırı 14,431 TL. Oğuz’a göre, bu sınırın altında kalan emekli maaşlarına zam yapılması gerekiyor.

Hükümetin tüm seçenekleri değerlendirdiği ve emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için adımlar attığı görülüyor.

Bu zam, milyonlarca emekli vatandaş için önemli bir gelişme. Aynı zamanda ekonomiye de olumlu katkı sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde emeklilerin ve ekonomi uzmanlarının değerlendirmeleri, konunun daha da netleşmesini sağlayacak.

Hükümetin planı, en düşük emekli maaşlarına 4,431 TL zam yapmak. Bu, oran kötünün iyi si olarak değerlendiriliyor.

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