THY'den yolculara İstanbul Havalimanı uyarısı: Seferler iptal edilebilir

Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul seyahati bulunan yolcuları uyardı.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine: 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.

Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numaranızı veya parkur bilgilerinizi girerek ulaşabilir, uçuşlarınıza dair hakları yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."