THY'nin Egemen Bağış'ın kızına özel pasta yaptırdığı ortaya çıktı

17-25 Aralık operasyonlarında ses kayıtları ortaya dökülen dönemin Avrupa Birliği bakanı olan Egemen Bağış’ın kızı Ecehan Bağış’ın Türk Hava Yollarında uçuş yaptığı esnada kendisine özel olarak pasta kesildiği ortaya çıktı.

Ecehan Bağış’ın bir süre önce Güney Türk Amerikan Ticaret Odası’nın (TACCS) İcra Ofisi Direktörü olduğu ortaya çıktı. Ecehan Bağış bu sebepten dolayı ailesi ile birlikte yaşadığı Prag’dan ABD’ye taşındı. Zaman zaman ailesinin yanına Prag’a giden Bağış bu yolculuklarında THY’yi kullandı.

7 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’dan ABD’ye uçtu. Bağış bu yolculuğunda da THY’yi kullandı. Ecehan Bağış’a bu yolculukta THY tarafından özel bir pasta ikram edildi.

Pastayı THY’nin kabin görevlileri ve kabin amiri ikram ederken, kabin görevlileri Ecehan Bağış ile bu anları fotoğraf çekerek kayıt altına aldı. Bu anlar daha sonra Bağış tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ayrıca Ecehan Bağış’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar arasında kendisine özel hazırlanan bir de not yer aldı. İyi bir yolculuk dileğinin iletildiği notta THY Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel’in imzası yer aldı.

THY çalışanlarının bu adımım ile beraber 2017 yılında alınan bir kararı deldiği de ortaya çıktı. 2017 yılında alınan bir karar ile THY çalışanlarının üniformalı bir şekilde fotoğraf veya video paylaşmaları yasaklanmıştı.

İstanbul’dan Amerika’ya uçuşu esnasında kabin görevlilerinin uçuşu daha keyifli geçsin diye pasta kestiği görseli sosyal medya hesabından paylaşan Ecehan Bağış gündem oldu.