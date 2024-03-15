THY o ülkelere seyahat edecek yolcuları uyardı

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Panama ve Brezilya varışlı uçuşlarımıza yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabilmektedir. Bu ek kontroller sonucunda ülke otoritelerince ülkeye giriş reddi verilebileceği için uçuşa kabul sırasında da benzer kontroller yapılabilmektedir." ifadesi yer aldı.

Genel kurallara ve ek kontrollere, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sitesinden ulaşabileceği bilgisi de verilen açıklamada, 6 ülkede uygulanacak ek kontroller şu şekilde belirtildi:

VENEZUELA

Karakas Simon Bolivar Havalimanına gidecek yolcular, havalimanını aktarma noktası veya Venezuela'ya giriş amacıyla kullanabilir. Ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Aktarma ile uçuşuna devam edecek olan yolcuların, ülkeye giriş yaparak bagajlarını teslim almaları ve devam uçuşu için ilgili hava yolunun kontuarını kullanarak check-in yapmaları gerekiyor.

Ülkeye giriş şartı nedeniyle aktarma uçuşu olan yolcular, pasaportuna sahip oldukları ülke için geçerli vize ve diğer koşulları karşılamalıdır. Ülkeye giriş için, seyahat amacına uygun vize, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu, dönüş bileti ve noter onaylı resmi devlet yazısı bulunmalı.

MEKSİKA

Cancun Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlar için, aynı belgenin tekrar kullanılmaması koşuluyla Meksika Elektronik Onay Belgesi, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu ve dönüş bileti gerekiyor.

Uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri reddedilebiliyor.

Yolcuların, transit uçuş olması halinde transit vizesi, transit uçuş olması halinde devam yolculuğuna ait uçak bileti, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu, bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için vize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla gidiş-dönüş yolculukları için dönüş bileti bulunmalı.

Ülkeye giriş taleplerinde, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden ve beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcular için ret kararı verilebiliyor.

KOLOMBİYA

Bogota El Dorado Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlar için, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu, bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için vize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla gidiş-dönüş yolculukları için aynı PNR kodunda yer alan dönüş bileti ve transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması gerekiyor.

Ülkeye girişi daha önce reddedilmiş olan, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri reddedilebiliyor.

PANAMA

Panama City Tocumen Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlar için, vize gerektiren ülkelerde son varış noktası Panama olan ya da Panama üzerinden aktarma yapacak yolcular için geçerli vizeye sahip olunması, vize gerektiren ülkelerde vize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla gidiş-dönüş yolculukları için dönüş bileti olması, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu bulunması, transit uçuşlar için aktarma süresinin 12 saati aşmaması gerekiyor.

Uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan, Panama varışında gümrük polisi mülakatında uygun cevapları veremeyen yolcuların ülkeye giriş ya da transit talepleri reddedilebiliyor.

KÜBA

Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlar için, vize uygulaması olan ülkeler için vize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu gerekiyor.

Uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden, kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kredi kartı olmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri reddedilebiliyor.

BREZİLYA

Sao Paulo Guarulhos Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlar için, vize gerektiren ülkeler için vize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan otel rezervasyonu ve transit uçuşlar aktarma süresinin 24 saati aşmaması gerekiyor.

Uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan, ilk kez yurtdışına seyahat eden, kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kredi kartı olmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri reddedilebiliyor.

THY açıklamasında, belirtilen şartlardan herhangi birini karşılamayan yolcularla ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşanabileceği uyarısı yapıldı.