THY'nin İstanbul seferleri iptal edildi

Kaynak: Haber Merkezi
THY'nin İstanbul seferleri iptal edildi
THY, yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 41 seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

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