Ticaret Bakanı Bolat, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaret kapsamında Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile görüştü.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Al-Greyri ile son derece verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Konuşulan konu başlıkları hakkında bilgi paylaşan Bolat, "Görüşmemizde, hem ülkelerimiz arasındaki ticaretin teknik ve hukuki altyapısını güçlendirmek hem de özel sektörlerimiz arasında ticaret, lojistik, müteahhitlik, yatırımlar, enerji ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda köklü ortaklıklar kurmak için önemli kararlar aldık." açıklamasında bulundu.

Bugün imzalanacak anlaşmaların içinde bulunan "JETCO-Ortak Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Mekanizması"nın, temel bir platform işlevi göreceğini vurgulayan Bolat, "2023 yılı itibarıyla 20 milyar dolarlık ticaret hacmimiz ve müteahhitlerimizin bugüne dek üstlendiği 34,6 milyar dolarlık 1101 projeyle ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından birisi olan Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.