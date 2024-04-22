'PKK'nın Irak'taki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına inanıyorum'. Erdoğan kritik Irak ziyareti sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın başkenti Bağdat'taki resmi programları çerçevesinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Irak Başbakanı Sudani, temaslardan sonra, Erdoğan ile Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretinin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile imza attığı ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, anlaşma metniyle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdiklerini ifade ederken, güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma, pek çok başlıkta akdedilen metinlerin, ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirirken yeni işbirliği imkanlarını da beraberinde getireceğini belirtti.

"IRAK’IN İHTİYAÇ DUYACAĞI TÜM DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

İmza altına aldıkları anlaşmaların bihakkın hayata geçirilmesi için de gereken koordinasyonu sağlayacaklarını belirten Erdoğan, görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadelede işbirliğinin, en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu söyledi.

Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabilecekleri müşterek adımları istişare ettiklerini açıklayan Erdoğan, PKK'nın, Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. PKK’nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancını, bu vesileyle mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, bunun komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereği olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Irak Hükümeti'nin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

"TİCARET HACMİMİZİ DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Irak'ın, önde gelen ticaret ortaklarından olduğunu ifade eden Erdoğan, geçen yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacminin daha üst seviyelere taşımak istediklerini belirterek Irak Başbakanı’yla bu kapsamda atılacak adımları ele aldıklarını ve ticaretin önündeki suni engellerin ortadan kaldırılması noktasında yapılabilecekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Irak ile Türkiye arasında imzalanan ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin bu hedef bakımından hayati önemine değindiklerini ve başta Irak olmak üzere tüm bölgenin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığını, imzaladıkları Mutabakat Muhtırasıyla perçinlemiş olduklarını söyledi.