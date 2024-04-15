Ticaret Bakanlığı açıklandı. 1 yıda 8 milyar liralık kaçak eşya yakalandı

Kaynak: ANKA
Ticaret Bakanlığı açıklandı. 1 yıda 8 milyar liralık kaçak eşya yakalandı
Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin bir yıl içinde yaptıkları operasyonlarda 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak eşya ve uyuşturucu açıklaması. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarda milyarlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşyaların 8 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon Türk Lirası değerinde değerli madenin yakalandığı belirtildi.Yakalan madenlerde en fazla artışın yüzde 2966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlantada olduğu kaydedildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda geçtiğimiz günlerde 12 adet külçe altın ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu bilgisi paylaşıldı.

araba2222.jpg

aannun3.jpg

İlgili Haberler
Motor üstünde yaptıkları pes dedirtti! Bursa'da gençlerden ölüme davetiye
TÜİK işsizliği açıkladı
Son Haberler
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı Magazin
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de Spor
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat Otomotiv
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek Ekonomi
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı Dünya
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu Gündem
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu
Şenol Güneş bekliyor Spor
Şenol Güneş bekliyor