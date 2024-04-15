Ticaret Bakanlığı açıklandı. 1 yıda 8 milyar liralık kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak eşya ve uyuşturucu açıklaması. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarda milyarlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşyaların 8 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon Türk Lirası değerinde değerli madenin yakalandığı belirtildi.Yakalan madenlerde en fazla artışın yüzde 2966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlantada olduğu kaydedildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda geçtiğimiz günlerde 12 adet külçe altın ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu bilgisi paylaşıldı.