Ticaret Bakanlığı ünlü ürünü toplattı

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı ünlü ürünü toplattı
Piyasaya sürdüğü "Jasmine" adlı oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta uygun olmadığını açıkladı.

"Jasmine" bebek ilanı, bugünün gazetelerinde, "Kamuoyuna duyurulur" ifadesiyle yer aldı.

Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak mağazalarında satılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu denetimler sonucunda, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekliliklere uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı.

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de yer aldığı ilanda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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