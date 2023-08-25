Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi.

Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı Dünya
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı Yaşam
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı
Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı Yaşam
Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum Spor
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok Yazarlar
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak Yazarlar
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak