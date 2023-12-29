Ticari araç kavga eden grubu biçti. O anlar kameraya böyle yansıdı

Mersin'de kavga eden grubun arasına ticari araç daldı. Şoför olay sonrası kaçarken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Caddede başlayan kavga ara sokakta devam etti. Bu sırada hafif bir ticari aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince yumruklaşan grubu biçti.

Olay sırasında iki kişi yaralandı. Aracın grubun arasında daldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü karakola giderek, polise teslim oldu.