Fatih Terim'e Atina'da büyük şok. Panathinaikos taraftarları yuhaladı

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, Atina'da büyük şok yaşadı.

Terim, Ergin Ataman'a destek vermek amacıyla Panathinaikos'un Kızılyıldız'la oynadığı maça gitti.

Burada Ergin Ataman'la görüşen ve başarılar dileyen Terim, daha sonra maçı izledi.

Panathinaikos'un farklı kazandığı maçın son anlarında ise taraftarlar görevden alınan teknik direktör Jovanovic'in lehine bağırdılar.

Ardından da Terim'i protesto edip yuhaladılar.

Olay Yunan basınında da yer aldı.

News Break, "Fatih Terim, Panathinaikos'u basketbolda görmeye gitti ve Jovanovic'in adını duydu" diye yazarken, Sportal'ın haberinde ise "Ivan Jovanovic görevden ayrılmasına rağmen Panathinaikos taraftarları onu unutamadı" ifadeleri kullanıldı.