Ticari araca çarpan ambulans devrildi

Kaynak: İHA
Ticari araca çarpan ambulans devrildi
Hatay'da ticari araçla çarpışan bir ambulans devrilerek yan yattı. Şans eseri ambulansta hasta olmadığını öğrenilirken kazada iki kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı'nda Fuat Y.'nin kullandığı ambulans, karşı yönden gelen Fikret A.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sırasında ambulans devrilirken iki aracın sürüsü de yaralandı. Kazaya şahit olan vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, acil sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerin arından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şans eseri devrilen ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

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