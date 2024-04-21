Ticari araca çarpan ambulans devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı'nda Fuat Y.'nin kullandığı ambulans, karşı yönden gelen Fikret A.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sırasında ambulans devrilirken iki aracın sürüsü de yaralandı. Kazaya şahit olan vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, acil sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerin arından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şans eseri devrilen ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.