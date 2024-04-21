Türk Yıldızları'ndan Antalya semalarında prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Gösteri öncesi Antalya semalarında prova uçuşu gerçekleştiren ekip, nefes kesen akrobatik hareketleriyle izleyicilere görsel bir şölen sunmayı hedefliyor. 30 dakikalık hazırlık uçuşunda, Türk Yıldızları'nın muhteşem performansı kent genelinde büyük bir heyecan yarattı. Vatandaşlar, gökyüzünde sergilenen muhteşem manzarayı farklı bölgelerden heyecanla izlerken, birçoğu da bu anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt aldı. Türk Yıldızları'nın 23 Nisan'daki gösterisi, Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da gerçekleşecek.