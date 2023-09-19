Ticari taksiyle uyuşturucu ticareti

Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside yapılan aramada araçta 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulundu. Üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıkan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Ticari taksiyle uyuşturucu ticareti

İHA'nın haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapan torbacıların yakalanmasına için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Yapılan geniş saha araştırmasında 17 Eylül tarihinde Nurtepe-Güzeltepe civarında içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir ticari taksi izlemeye alındı. Ticari taksinin Eyüpsultan Caddesi üzerinde belirli aralıklarla turlaması sonucu araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta bulunan U.Y., O.Y. ve E.E.’nin üzerlerinden 2.50 gram bonzai maddesi çıktı. Araçta yapılan aramada ise 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulundu.

Yakalanan şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. E.E. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Y. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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