Tıkalı burun nasıl açılır? Soğuk kış aylarının korkulu rüyasıyla ilgili mucize çözümler

CNN Türk’te yer alan habere göre; Soğuk kış aylarının gelmesiyle beraber insan vücudunun direnci düşmekte olduğu biliniyor. Buna ek şekilde, beslenme metotları bağışıklığın düşmesine neden olduğu bildirildi. Mikroplara karşı güçsüz düşen bağışıklık sistemi yüzünden vücut hastalığa daha yatkın olduğu vurgulandı.

Günlük yaşamda burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi yan etkileri ile karşılaşılır. Burun tıkanıklığından kurtulmanın doğal çözümlerinin olduğu vurgulandı.

TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

Tıkalı burnun açılması adına yapılacak şey; havaya nem katacak nemlendiricilerin kullanılması, iltihaplı burun yollarının ve mukusun parçalanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak astım bulunuyorsa, nemlendirici kullanmadan önce hekime danışmak gerekir. Bunun yanı sıra tıkalı burnun açılması için;

- Zencefil çayı tüketilmelidir.

- Uyurken yastığın yüksek olması önemlidir.

- Sıcak banyo yapıp, bronşlar ve vücut gevşetilebilir.

- Sıcak su ve mentol ile burnun bronşları açılabilir.

- Tuzlu su, burnun tıkanmasına iyi gelen en iyi yöntemdir.

- Baharat tüketilebilir.

- Bol sıvı tüketilmelidir.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burun tıkanıklığı için evde yapılacak metotlar sayesinde burun tıkanıklığı azaltılabilir veya geçirilebilir. Bu metotlar;

- Bol sıvı tüketmek, burun mukozasının nemli kalması adına gereklidir.

- Tuzlu su; burun tıkanıklığının açılması adına birebirdir. Evde bir bardak ılık su ile 1 çay kaşığı sofra tuzu koyulup, buruna çekerek burun tıkanıklığından kurtulmak mümkündür.

- Klimalı veya kaloriferli ortamlarda hava kuruduğundan burun içi kuruması, buna bağlı şekilde tıkanıklık sorunuyla karşılaşılabilir. Oda içerisinde kaynar su bulundurmak veya buhar makinesi ile burun tıkanıklığı sorunu çözülebilir.

- Pasif içicilik veya sigara kullanımı; burun tıkanmasına neden olan bir unsurdur. Bundan ötürü burun tıkanıklığının önüne geçilmesi isteniyorsa, sigara içmemek ya da içilen ortamda bulunmamak gerekir.

- Nane, zerdeçal, zencefil, tarçın gibi bitki çaylarının tüketilmesi, tıkanıklığın giderilmesi veya azalması için yardımcıdır. Burun tıkanıklığı sorununu bu şekilde çözmek mümkün olacaktır.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığının geçmesi için izlenebilecek yöntemler;

- Zencefil Çayı: Zencefil, içerdiği maddeler ile mukoza akışkanlığını arttırıp geniz kanallarının açılmasına yardımcı olur. Hem burnun tıkanmasına hem de boğaz enfeksiyonuna olumlu etkileri vardır. Zencefil; kök veya toz olarak aktarlardan temin edilebilir. 2 bardak su kaynatılarak, 2 tatlı kaşığı zencefil tozu konulur. Kök şeklinde alındığı takdirde avcun içi kadar bir parça dilimlenerek eklenmelidir. 10 dakika boyunca bekleterek süzülmelidir. 1 bardak içilerek, kalan kısmı temiz bir bez desteğiyle buruna sıcak kompres olarak uygulanmalıdır.

- Zeytinyağı: Burun içerisine damlatılacak birkaç damla zeytinyağı, burun tıkanıklığını alır.

- Nem: Nemli hava, burnun tıkanıklığına iyi gelir. Oda içerisinde kalorifer üzerine bırakılacak bir bardak su, havanın nemini tazeler. Bunun dışında odanın nemli kalmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığına çözüm olabilir.

- Elma Sirkesi: Elma sirkesi; mukusun incelmesine yardımcı olurken aynı şekilde asidik yapısından ötürü burnun içerisinde yer alan virüs ve bakteri oluşumunu önleyerek yeniden mukus üretiminin önüne geçer. Bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı bal ile bir çorba kaşığı elma sirkesi eklenerek gün içinde 2 kez içip, burun tıkanıklığı durdurulabilir. Bir başka metot ise ılık su içerisine iki tatlı kaşığı elma sirkesi eklenerek, karışımı burundan çekip burnun temizlenmesidir.

- Tuzlu Su: Bir bardak ılık su içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyerek burun temizlenebilir. Arzu edilirse pH dengesinin sağlanması adına içine bir çay kaşığı karbonat eklenebilir.