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Uzmanından burun estetiği açıklaması

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, burun estetiği hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:37
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Uzmanından burun estetiği açıklaması. Burun estetiğinde doğallık önemli

Uzmanından burun estetiği açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Sizi tanımayanlar insanlar, 'burun ameliyatı oldunuz mu?' şeklinde soru sorarlarsa aslında bu bir eksikliktir. Burun ne kadar güzel olursa olsun, ameliyat olduğu belli oluyorsa bu başarısızlıktır. İşin doğrusu bir burun estetiği ameliyatında doğal olan, mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayandır” ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinin Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatlarının başında geldiğini ifade eden Dr. Hayati Akbaş, şunları kaydetti:

“Kadınlarda ve erkeklerde burun estetiği yaptırma oranı hemen hemen eşittir. Çünkü kadınlarda da erkeklerde de yüzümüzde en çok dikkat çeken, karakterimizi en çok belirleyen ve bizim yüzümüze en çok anlam ifade veren organ burundur. Burunun normalden büyük, küçük ya da eğri olması, kazalarda oluşan deformelerin olması o insanın yüzündeki ifadeyi, karakteri değiştirir. Bu durumda da insanları olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Genellikle olumsuz yönde etkiler. Çünkü burun yapısı değiştiğinde yüzün ifadesi farklı bir anlam kazandığı için psikolojiyi olumsuz yönde etkiler ve özgüven eksikliği oluşturur. Burun estetiği ameliyatını basit olarak görmemek lazım. Çünkü olay sadece bir estetikten ibaret değildir. Burun estetiğinde fonksiyonda en az estetik kadar önemlidir. Burun normalde bizim solunum organımızdır. Burundan nefes alamadığımız zaman sadece akciğerden nefes almak durumunda kalırız. Bu da bizim sık sık akciğer enfeksiyonu, üst solunum enfeksiyonları olmamıza sebep olur. Onun için sağlık açısından da burun ameliyatları son derece önemlidir. O yüzden burun ameliyatlarını sadece estetik olarak görmemek lazım. Burun ameliyatlarını aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyat olarak da görmemiz lazım. Burun estetiği ameliyatlarında, görüntü şekil yüze uygun bir hale getirilir. Bir de burunun solunum fonksiyonu olan hava akımının rahat geçebileceği şekle getirilip, solunum fonksiyonu yeterli hale getirilir”

“YAPMACIK GİBİ DURUYORSA BAŞARISIZDIR”

Doğal duran burun ameliyatlarının, başarılı ameliyatlar olduğunu vurgulayan Akbaş şunları belirtti:

"Ameliyatlarda plastik cerrahların en çok dikkat ettiği şey iyi solunum yapan ve yüze yakışan güzel bir burun çıkartabilmektir. Burun estetiğinde çok farklı talepler gelir. Çok yapmacık, abartılı ve suni istekler arzular gelebilir. Ama işin doğrusu bir burun estetiği ameliyatında doğal olan, mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayan, yüzün geri kalan segmentlerle çok uyumlu olan operasyon sonrası burun, en başarılı burundur. Bir burun ameliyatı sonrasında sizi tanımayanlar insanlar, 'burun ameliyatı oldunuz mu?' şeklinde soru sorarlarsa aslında bu bir eksikliktir. Burun ne kadar güzel olursa olsun, ameliyat olduğu belli oluyorsa bu durum bir miktar başarısızlıktır. Çünkü doğal olan, iyi olan, ameliyat olduğu anlaşılmayan ve yüzün bütünüyle bir ahenk arz eden burunlar başarılı burunlardır"

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