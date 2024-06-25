İş mülakatında yapay zeka ve göz takip teknolojisi kullandı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, iş mülakatlarında kullanılabilecek ilginç bir stratejiyi gözler önüne serdi. Videoya göre, bir TikTok kullanıcısı, iş mülakatında başarılı olmak için göz bebeklerini ekrana sabitleme yazılımını kullandı.

Ayrıca, kullanıcı yapay zeka destekli bir programı da kullanarak soruları daha iyi yanıtlamaya çalıştı. Bu stratejilerin kullanıcının başarısına nasıl yansıdığı ise belirsizliğini koruyor. Ancak, bu tür teknolojilerin iş mülakatlarına getirdiği yeni boyutlar üzerine tartışmaları da beraberinde getiriyor.