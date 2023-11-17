TikTok kullanıcısından yok artık dedirten paylaşım. Evine çağırdığı usta için "Keşke benim peteklerime de baksa"

Bir TikTok kullanıcısı TikTok'ta yaptığı paylaşımla pes dedirtti. Evine çağırdığı ustayı fark ettirmeden videoya çeken kadın "Keşke benim peteklerime de baksa" açıklamasıyla paylaştı. Sosyal medyada gündem oldu
18 Kasım 2023 Cumartesi
Bir TikTok kullanıcısı TikTok'ta yaptığı paylaşımla pes dedirtti. Evine çağırdığı ustayı fark ettirmeden videoya çeken kadın "Keşke benim peteklerime de baksa" açıklamasıyla paylaştı. Sosyal medyada gündem oldu
Bir TikTok kullanıcısı TikTok'ta yaptığı paylaşımla pes dedirtti. Evine çağırdığı ustayı fark ettirmeden videoya çeken kadın "Keşke benim peteklerime de baksa" açıklamasıyla paylaştı. Sosyal medyada gündem oldu