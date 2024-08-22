Fenerbahçe maçı öncesi Rize'de flaş ayrılık

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Fenerbahçe maçı öncesi Rize'de flaş ayrılık

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Rizespor'da Azubuike'nin sözleşmesi feshedildi.

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizepor 4 puanla 5. sırada yer alıyor. Yeşil-Mavili ekip, pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Rizepor'da bugün flaş bir ayrılık yaşandı.

Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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