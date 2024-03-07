TikTok'ta güzellik uzmanı, lazer epilasyon müşterilerinden kar etmek için yaptıkları sahtekarlığı anlattı

TikTok platformunda paylaşılan bir video, bir güzellik uzmanının lazer epilasyon müşterilerinden kar elde etmek için yapılan sahtekarlığı açıklamasını içeriyor. Videoda, uzmanın hijyen kurallarını ihlal ederek müşterilerden ekstra ücret talep ettiği ve hijyenik olmayan koşullarda hizmet verdiği belirtiliyor. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, güzellik sektöründe hizmet verenlerin sorumlulukları ve hijyen konularına daha fazla dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir kez daha dikkat çekiyor.